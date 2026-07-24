مريض في مستشفى رزق - الأشرفية بحاجة لوحدتي دم فئة O+ للتبرع: 03136736

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 إسرائيليين بجروح في الهجوم على مستوطنة حفات جلعاد

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 إسرائيليين بجروح في الهجوم على مستوطنة حفات جلعاد

أ.ف.ب: إيران تعلن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربات أميركية في جنوب غرب البلاد