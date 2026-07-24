أ.ف.ب: انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق

رويترز عن مصدرين أمنيين: تحطم طائرة مسيرة بالقرب من مطار أربيل الدولي مما أدى إلى تعليق موقت للرحلات الجوية

رويترز عن مصدرين أمنيين: تحطم طائرة مسيرة بالقرب من مطار أربيل الدولي مما أدى إلى تعليق موقت للرحلات الجوية

الجيش الإسرائيلي: أرسلنا جنودا إلى منطقة قرب حفات جلعاد بعد هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة