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الجيش الإيراني: شن موجة أخرى من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أميركية في الكويت

آخر الأخبار
2026-07-24 | 03:35
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الجيش الإيراني: شن موجة أخرى من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أميركية في الكويت
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الجيش الإيراني: شن موجة أخرى من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أميركية في الكويت

 
 
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