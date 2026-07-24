الرئيس الروماني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة تسللت إلى مجال بلاده الجوي

مسؤول أمني باكستاني: مقتل 9 من عناصر الشرطة وجرح 27 في تفجير انتحاري بإقليم خيبر شمالي غرب البلاد

مسؤول أمني باكستاني: مقتل 9 من عناصر الشرطة وجرح 27 في تفجير انتحاري بإقليم خيبر شمالي غرب البلاد

وزير المالية ياسين جابر يعقد في هذه الاثناء اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لاستعراض الإجراءات الجاري العمل عليها بما يرتبط بالإصلاحات المالية والنقدية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي