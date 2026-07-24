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o
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o
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الرئيس الروماني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة تسللت إلى مجال بلاده الجوي
آخر الأخبار
2026-07-24 | 04:52
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الرئيس الروماني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة تسللت إلى مجال بلاده الجوي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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