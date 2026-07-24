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30
o
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o
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o
كسروان
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o
متن
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بيان لنتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بتنفيذ عملية واسعة في القرى التي تشكل مصدرا للإرهاب بالضفة
آخر الأخبار
2026-07-24 | 08:00
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بيان لنتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بتنفيذ عملية واسعة في القرى التي تشكل مصدرا للإرهاب بالضفة
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