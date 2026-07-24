الجيش الإسرائيلي: القتيلان في بلدة تل هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي من لواء القدس

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الرئيس جوزاف عون عرض مع المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المديرية اضافة إلى حركة المعابر البرية والبحرية والجوية والإجراءات المتخذة لتسهل حركة التنقل عبرها