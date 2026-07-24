الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا جديدا في بلدة مركبا

السفارة الأميركية في إسرائيل: على الأميركيين أن يكونوا مستعدين لإلغاء رحلات جوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

السفارة الأميركية في إسرائيل: على الأميركيين أن يكونوا مستعدين لإلغاء رحلات جوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

ترامب: الرئيس الصيني أخبرني في اجتماعنا الأخير أنه لن يمنح أو يبيع أسلحة لإيران تحت أي ظرف من الظروف