الخارجية الإماراتية: ندين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

أيه بي سي عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قصفت موقعا قرب معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران

أيه بي سي عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قصفت موقعا قرب معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران

افرام لجدل : الأيام الثلاثة المقبلة ستظهر ما إذا سيتعاون حزب الله مع الجيش اللبنانيّ في السماح للجيش اللبنانيّ بالانتشار في المناطق التجريبية