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o
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o
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حاكم مدينة جاسك جنوبي إيران: تضرر 100 سفينة وزورق لمواطنين وللقطاع الخاص منذ بدء الهجمات الأميركية الأخيرة
آخر الأخبار
2026-07-24 | 14:09
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حاكم مدينة جاسك جنوبي إيران: تضرر 100 سفينة وزورق لمواطنين وللقطاع الخاص منذ بدء الهجمات الأميركية الأخيرة
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