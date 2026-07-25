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o
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الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر
آخر الأخبار
2026-07-25 | 00:23
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الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر
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