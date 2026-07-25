الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: المنظومة الأمنية تحذر من اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية

زيلينسكي: أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران

زيلينسكي: أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران

عراقجي: واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وهي التي انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن