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التلفزيون السوريّ: حادث الاصطدام وقع بين حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر

آخر الأخبار
2026-07-25 | 06:58
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التلفزيون السوريّ: حادث الاصطدام وقع بين حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر
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التلفزيون السوريّ: حادث الاصطدام وقع بين حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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