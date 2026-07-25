الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في حادثة سوسيا يظهر أن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه

آخر الأخبار
2026-07-25 | 12:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في حادثة سوسيا يظهر أن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في حادثة سوسيا يظهر أن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلي:

التحقيق

الأولي

حادثة

سوسيا

فلسطينيين

هاجموا

جنديا

إجازة

وانتزعوا

سلاحه

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: قواتنا عثرت على السلاح الذي انتزعه فلسطينيون في سوسيا وتواصل مطاردة من نفذ الهجوم
حال الطقس
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:39

التحكم المروري: تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ لغاية الساعة ٧:٠٠ من تاريخ الغد

LBCI
آخر الأخبار
13:21

مصدر دبلوماسي لرويترز: البرازيل ترفض منح تأشيرات لوفد أميركي يعتزم لقاء السلطات الانتخابية

LBCI
آخر الأخبار
13:20

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت

LBCI
آخر الأخبار
13:20

سموتريتش: قررنا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بـ3 أضعاف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:39

التحكم المروري: تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ لغاية الساعة ٧:٠٠ من تاريخ الغد

LBCI
آخر الأخبار
13:21

مصدر دبلوماسي لرويترز: البرازيل ترفض منح تأشيرات لوفد أميركي يعتزم لقاء السلطات الانتخابية

LBCI
آخر الأخبار
13:20

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير ضخم نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت

LBCI
آخر الأخبار
13:20

سموتريتش: قررنا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بـ3 أضعاف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:15

ترامب: ندرس توجيه ضربات أوسع على إيران

LBCI
أخبار لبنان
04:24

العبسي يلتقي البطريرك نونا ويستقبل مرقص وزوارا

LBCI
أخبار دولية
04:33

وزير التربية الهندي يعلن استقالته على وقع التظاهرات الطلابية

LBCI
أخبار لبنان
04:38

الرئيس جوزاف عون: نضال البطريرك الحويك لم يكن نضال طائفة بل نضال وطن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
11:50

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:48

Blue Pet Care قبل شارك تانك وبعده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:46

حين ترتفع الحرارة يرتفع الإنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:31

عشرات المباني المتضررة في الأربعاء الأسود ... خطر انهيارها قائم فمن يتحرك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:30

قصص رواها الاهالي العائدون الى زوطر الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:28

هل أميركا ستدافع عن لبنان في حال تعرض لهجوم خارجي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:18

المؤمنون توافدوا لمواكبة خطوات تطويب البطريرك الحويك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

LBCI
آخر الأخبار
10:54

مقدمة النشرة المسائية ٢٥-٧-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
21:33

أسرار الصحف 25-7-2026

LBCI
صحة وتغذية
05:23

واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
10:16

قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

LBCI
فنّ
04:51

بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
06:05

الحوثيون: استهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع

LBCI
أخبار دولية
14:13

الرئيس الأميركيّ: لن أمضي في إبرام اتفاق مع السعودية ما لم توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
07:43

الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More