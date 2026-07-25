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الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في حادثة سوسيا يظهر أن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه
آخر الأخبار
2026-07-25 | 12:02
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الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في حادثة سوسيا يظهر أن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه
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