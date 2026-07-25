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زيلينسكي يقول المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة بالشرق الأوسط

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2026-07-25 | 14:17
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زيلينسكي يقول المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة بالشرق الأوسط
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زيلينسكي يقول المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة بالشرق الأوسط

 
 
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