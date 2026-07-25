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o
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18
o
الجنوب
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o
الشمال
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o
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o
كسروان
24
o
متن
24
o
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سموتريتش: سنواصل بناء مزارع وبلدات استيطانية وسنستمر في محاربة أعدائنا وتعزيز أمننا
آخر الأخبار
2026-07-25 | 15:19
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سموتريتش: سنواصل بناء مزارع وبلدات استيطانية وسنستمر في محاربة أعدائنا وتعزيز أمننا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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