الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية في شمال اليمن​

رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق له

رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق له

"سي أن أن" عن مصدر في البنتاغون: خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حالياً