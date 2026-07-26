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o
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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: مرتفع علي الطاهر يتعرض عند اطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي عنيف
آخر الأخبار
2026-07-26 | 07:29
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الوكالة الوطنية للإعلام: مرتفع علي الطاهر يتعرض عند اطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي عنيف
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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