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o
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مصدر إيراني كبير لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
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2026-07-26 | 09:15
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مصدر إيراني كبير لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
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