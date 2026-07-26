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وزير الخارجية الإيراني: زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية مما أدى إلى مقتل بحار

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2026-07-26 | 11:52
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وزير الخارجية الإيراني: زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية مما أدى إلى مقتل بحار
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وزير الخارجية الإيراني: زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية مما أدى إلى مقتل بحار

 
 
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