الوكالة الوطنية: حريق كبير في بلدة حصارات - جبيل والدفاع المدني يعمل على إخماده

أكسيوس عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها

أكسيوس عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها

وزير الخارجية الايراني: أوضحت خلال مكالمات مع كايا كالاس ولافروف أن ما فعله "المتطفل" في كييف "لا يمكن أن يمر من دون رد"