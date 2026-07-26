الجزيرة: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون خربة سمرا في الأغوار الشمالية

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وكالة الأنباء القطرية: وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اجرى اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري