رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 6% إلى 90.88 دولارا للبرميل

رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تهبط بأكثر من 6% إلى 83.84 د/ب

رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تهبط بأكثر من 6% إلى 83.84 د/ب

التلفزيون الإيراني: ممر الملاحة الآمن في مضيق هرمز هو المحدد مسبقا أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان