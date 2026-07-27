الرئيس عون: مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حد لها

قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض: هجوم بطائرة مسيرة على موقعنا بقضاء كويسنجق في أربيل

قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض: هجوم بطائرة مسيرة على موقعنا بقضاء كويسنجق في أربيل

الرئيس عون: لبنان ملتزم بتنفيذ "صيغة الاطار" لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها