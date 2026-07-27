وزير الخارجية الأوكراني: لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني: النظام في طهران يغذي حرب روسيا بأسلحة أودت بحياة الأوكرانيين منذ عام 2022

وزير الخارجية الأوكراني: النظام في طهران يغذي حرب روسيا بأسلحة أودت بحياة الأوكرانيين منذ عام 2022

الرئيس عون مستقبلا وفدا من عشائر بعلبك-الهرمل: سنعمل على معالجة مطالبكم وسنبقى إلى جانب جميع أبناء المنطقة