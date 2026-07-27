الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الأوكراني: لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا
آخر الأخبار
2026-07-27 | 07:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الأوكراني: لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الأوكراني:
لتهديدات
إيران
ونظامها
متواطئ
مباشر
العدوان
الروسي
أوكرانيا
التالي
وزير الخارجية الأوكراني: النظام في طهران يغذي حرب روسيا بأسلحة أودت بحياة الأوكرانيين منذ عام 2022
الرئيس عون مستقبلا وفدا من عشائر بعلبك-الهرمل: سنعمل على معالجة مطالبكم وسنبقى إلى جانب جميع أبناء المنطقة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:08
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران ولن أعطي وقتا طويلا
آخر الأخبار
11:08
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران ولن أعطي وقتا طويلا
0
آخر الأخبار
11:06
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
آخر الأخبار
11:06
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
0
أخبار لبنان
11:03
من بيروت... تورك يطالب بالعدالة للضحايا ويشدد على سيادة لبنان
أخبار لبنان
11:03
من بيروت... تورك يطالب بالعدالة للضحايا ويشدد على سيادة لبنان
0
أخبار لبنان
11:01
تجمع أصحاب المحطات يحذّر: نقص في المحروقات والتصريحات لا تعكس الواقع
أخبار لبنان
11:01
تجمع أصحاب المحطات يحذّر: نقص في المحروقات والتصريحات لا تعكس الواقع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:08
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران ولن أعطي وقتا طويلا
آخر الأخبار
11:08
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران ولن أعطي وقتا طويلا
0
آخر الأخبار
11:06
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
آخر الأخبار
11:06
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
0
أخبار لبنان
10:26
المكتب الإعلاميّ للنائب ميشال ضاهر حذّر من حملة احتيال إلكترونيّ
أخبار لبنان
10:26
المكتب الإعلاميّ للنائب ميشال ضاهر حذّر من حملة احتيال إلكترونيّ
0
آخر الأخبار
10:26
وكالة الأنباء العمانية: وزير الخارجية بحث باتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر
آخر الأخبار
10:26
وكالة الأنباء العمانية: وزير الخارجية بحث باتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-22
لحظة مأساوية في اليابان... رجل يهوي من الطابق الـ12 فوق شابة في الشارع وهذا ما حصل
منوعات
2026-07-22
لحظة مأساوية في اليابان... رجل يهوي من الطابق الـ12 فوق شابة في الشارع وهذا ما حصل
0
أخبار دولية
2026-04-10
فانس: أتطلع إلى مفاوضات إيران وأعتقد أنها ستكون بناءة
أخبار دولية
2026-04-10
فانس: أتطلع إلى مفاوضات إيران وأعتقد أنها ستكون بناءة
0
أمن وقضاء
2026-04-23
قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب عبر روابط احتيالية وعمليات نصب
أمن وقضاء
2026-04-23
قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب عبر روابط احتيالية وعمليات نصب
0
آخر الأخبار
2026-05-19
مصدر أمنيّ سوريّ للـLBCI: إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب واسعة إلى سوريا والكميات المضبوطة هي الأضخم منذ التحرير
آخر الأخبار
2026-05-19
مصدر أمنيّ سوريّ للـLBCI: إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب واسعة إلى سوريا والكميات المضبوطة هي الأضخم منذ التحرير
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:32
رحلة 15 طنا إلى الجبل: كيف وصل تمثال سيدة لبنان إلى حريصا؟
تقارير نشرة الاخبار
07:32
رحلة 15 طنا إلى الجبل: كيف وصل تمثال سيدة لبنان إلى حريصا؟
0
أخبار لبنان
07:12
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعرض الإطار التنفيذي لورقة سياسة قطاع الكهرباء: تضع مسار إصلاح تدريجي لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز دور الهيئة التنظيمي
أخبار لبنان
07:12
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعرض الإطار التنفيذي لورقة سياسة قطاع الكهرباء: تضع مسار إصلاح تدريجي لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز دور الهيئة التنظيمي
0
أخبار لبنان
06:51
رسامني: الحكومة تسعى الى اعادة إعمار الجنوب
أخبار لبنان
06:51
رسامني: الحكومة تسعى الى اعادة إعمار الجنوب
0
أخبار لبنان
05:52
فادي مكي: الدولة تسعى الى إعادة مقومات الحياة في المناطق الجنوبية المتضررة
أخبار لبنان
05:52
فادي مكي: الدولة تسعى الى إعادة مقومات الحياة في المناطق الجنوبية المتضررة
0
أخبار لبنان
05:15
حسن عز الدين: الرئيس لم يجلب شيئًا معه ولم يعطه الأميركيون شيئًا
أخبار لبنان
05:15
حسن عز الدين: الرئيس لم يجلب شيئًا معه ولم يعطه الأميركيون شيئًا
0
أخبار لبنان
04:57
سلام: متأهبون للاستفادة من كل الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي
أخبار لبنان
04:57
سلام: متأهبون للاستفادة من كل الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي
0
أخبار لبنان
04:55
شماس للـLBCI: لا انقطاع للبنزين... و120 ألف طن إلى لبنان خلال أيام
أخبار لبنان
04:55
شماس للـLBCI: لا انقطاع للبنزين... و120 ألف طن إلى لبنان خلال أيام
0
أخبار دولية
04:30
إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز
أخبار دولية
04:30
إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:10
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
حال الطقس
01:10
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
2
أمن وقضاء
04:47
شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
أمن وقضاء
04:47
شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
3
أخبار دولية
23:49
بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض
أخبار دولية
23:49
بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض
4
أخبار لبنان
01:20
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
أخبار لبنان
01:20
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
5
أخبار دولية
00:15
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
أخبار دولية
00:15
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
6
اسرار
23:50
أسرار الصحف 27-7-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 27-7-2026
7
آخر الأخبار
13:21
المرشد الإيراني في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أميركا
آخر الأخبار
13:21
المرشد الإيراني في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أميركا
8
أمن وقضاء
12:35
في ذوق مصبح... توقيف مطلوبَين وضبط نحو مليون حبة كبتاغون
أمن وقضاء
12:35
في ذوق مصبح... توقيف مطلوبَين وضبط نحو مليون حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More