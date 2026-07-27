ترامب لأكسيوس ردًا على سؤال عن المدة التي يمنحها للدبلوماسية: ليس وقتًا طويلًا فإما أن تسير الأمور سريعًا أو لا تسير على الإطلاق

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