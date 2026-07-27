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محافظة القدس: إصابة عدد من الفلسطينيين في هجوم مستوطنين والقوات الإسرائيلية على تجمع العراعرة البدوي شمال القدس

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2026-07-27 | 14:11
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محافظة القدس: إصابة عدد من الفلسطينيين في هجوم مستوطنين والقوات الإسرائيلية على تجمع العراعرة البدوي شمال القدس
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محافظة القدس: إصابة عدد من الفلسطينيين في هجوم مستوطنين والقوات الإسرائيلية على تجمع العراعرة البدوي شمال القدس

 
 
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