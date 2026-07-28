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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير في مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل
آخر الأخبار
2026-07-28 | 01:33
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الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير في مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل
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