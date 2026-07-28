وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

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النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: ليس من مصلحة لبنان إعادة الملف اللبناني إلى الحضن الإيراني وهذا الموضوع غير متفق عليه لبنانيا والدولة هي التي تحدد أيّ أطراف خارجية تفيد لبنان الرسمي في الوصول إلى نتيجة يجمع عليها الجميع