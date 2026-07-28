التلفزيون الياباني: زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

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أبو فاعور للـLBCI: لا اتصالات رسمية سياسية مع حزب الله ويجب اعادة فتح النقاش الداخلي والقضية الاكثر اثارة للانقسام اليوم هي شكل العلاقة بين لبنان واسرائيل