الأرصاد الجوية: زلزال اليابان الأعلى مستوى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: ما يحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية هي الدولة اللبنانية وليس أي طرف داخلي

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: ما يحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية هي الدولة اللبنانية وليس أي طرف داخلي

أبو فاعور للـLBCI: لا اتصالات رسمية سياسية مع حزب الله ويجب اعادة فتح النقاش الداخلي والقضية الاكثر اثارة للانقسام اليوم هي شكل العلاقة بين لبنان واسرائيل