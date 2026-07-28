أبو فاعور للـLBCI: وليد وتيمور جنبلاط حاولا إقناع الأطراف السياسية الأساسية بإيجاد آلية تفاوض وطنية متفق عليها لكننا لم نصل إلى نتيجة وبعد توقيع "اتفاق الإطار" يجب إعادة فتح النقاش الداخلي وخصوصاً في قضية الشكل النهائي للعلاقة اللبنانية - الإسرائيلية

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