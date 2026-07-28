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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: تعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأميركية

آخر الأخبار
2026-07-28 | 03:55
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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: تعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأميركية
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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: تعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأميركية

 
 
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