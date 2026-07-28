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رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش
آخر الأخبار
2026-07-28 | 04:27
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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