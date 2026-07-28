التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين جبالة باطون وسيارة على طريق بلدة سبعل - زغرتا

مذكرة من شركة لأبحاث الطاقة اطلعت عليها رويترز: أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان للنفط التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف ب/ي عقب هجوم وقع في 25 تموز على أن تُنجز أعمال الإصلاح وتعيد تشغيل المصفاة بشكل مبدئي بحلول 15 آب

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