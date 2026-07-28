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o
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يشارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون عبر اتصال مرئي جرى في خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهمات عملية
آخر الأخبار
2026-07-28 | 08:59
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يشارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون عبر اتصال مرئي جرى في خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهمات عملية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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