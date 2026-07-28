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الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو
آخر الأخبار
2026-07-28 | 11:51
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الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو
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