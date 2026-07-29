الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران

آخر الأخبار
2026-07-29 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

توجيه

تحذيرات

إضافية

لوكلاء

إيران

LBCI التالي
ارتفاع أسعار النفط أكثر من 6% بعد حديث ترمب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة
الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:11

أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز في ميناء دمياط المصري

LBCI
أخبار دولية
12:05

المركزي التركي: اتفاقية مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية

LBCI
آخر الأخبار
11:56

أمبري: هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها أميركا وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر

LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:05

المركزي التركي: اتفاقية مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية

LBCI
آخر الأخبار
11:56

أمبري: هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها أميركا وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر

LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
آخر الأخبار
11:46

القيادة المركزية الأميركية: السفن التجارية تستمر في استخدام مضيق هرمز بدعم عسكري أميركي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-16

زيلينسكي يدعو إلى وحدة الجيش بعد احتجاجات على استقالة وزير الدفاع الأوكراني

LBCI
فنّ
2026-05-07

أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-15

مصادر متابعة لمفاوضات روما للـLBCI: سيتم الإعلان عن إطلاق المنطقة التجريبية خلال الأيام القادمة

LBCI
رياضة
2026-07-13

بين الجدل والتحذيرات… ميسي يدخل في مواجهة مع حكم مباراة سويسرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:39

نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل

LBCI
أخبار لبنان
05:11

عز الدين: الإصرار على المضي في اتفاق الإطار يكشف عن تآمر على خيار المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
04:01

رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن

LBCI
أخبار دولية
02:07

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا

LBCI
أخبار دولية
23:48

زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:03

توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أخبار دولية
23:39

ضربات أميركية سعودية على العراق

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس صيفي اعتيادي... وكتل حارة تشتدّ السبت والأحد

LBCI
أمن وقضاء
13:54

3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة

LBCI
خبر عاجل
07:19

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق طائرة مسيرة باتجاه مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل "المنطقة الأمنية" في لبنان ولا إصابات في صفوف الجنود

LBCI
خبر عاجل
07:22

‏الجيش الاسرائيلي: هذا خرق فادح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
13:18

الجيش يوقف 6 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط كمية من الأسلحة والمخدرات

LBCI
أخبار لبنان
13:22

"لبنان القوي": خطة "القوات" حول الطاقة ورقة إنشائية أعدها الذكاء الإصطناعي بنسبة 76%

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More