ترامب: أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران

ارتفاع أسعار النفط أكثر من 6% بعد حديث ترمب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة

ارتفاع أسعار النفط أكثر من 6% بعد حديث ترمب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة

الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر