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o
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o
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كسروان
28
o
متن
28
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ترامب: أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران
آخر الأخبار
2026-07-29 | 08:51
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ترامب: أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران
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