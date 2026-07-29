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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في كفرتبنيت تردد دويه في مختلف مناطق الجنوب

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2026-07-29 | 10:54
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في كفرتبنيت تردد دويه في مختلف مناطق الجنوب
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في كفرتبنيت تردد دويه في مختلف مناطق الجنوب

 
 
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