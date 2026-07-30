إعلام إيراني: ضربة صاروخية أصابت منطقة سكنية في جزيرة قشم

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: ترامب التقى الأربعاء بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: ترامب التقى الأربعاء بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: الضربات على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة