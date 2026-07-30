حاكم مدينة بوشهر: استهداف نقطتين في مدينة جغادك التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي إيران فجر اليوم من دون تسجيل خسائر

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مصادر لـ"رويترز": قطر للطاقة اشترت 33 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة هذا العام للمساعدة في تعويض اضطرابات الإمدادات خلال أزمة مضيق هرمز