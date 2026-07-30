الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات والتدخلات الأميركية في حركة الملاحة مستمرة

الحرس الثوري الإيراني: التهديدات والتدخلات الأميركية في المنطقة ستؤدي إلى تعقيد الوضع

الحرس الثوري الإيراني: التهديدات والتدخلات الأميركية في المنطقة ستؤدي إلى تعقيد الوضع

مصادر لـ"رويترز": قطر للطاقة كثفت نقل شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى آسيا في خطوة تهدف للحفاظ على علاقاتها مع العملاء