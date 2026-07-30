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رئيس وزراء بولندا: سقوط صاروخ يرجح أنه روسي في منطقة غير مأهولة شرقي البلاد

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2026-07-30 | 04:34
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رئيس وزراء بولندا: سقوط صاروخ يرجح أنه روسي في منطقة غير مأهولة شرقي البلاد
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رئيس وزراء بولندا: سقوط صاروخ يرجح أنه روسي في منطقة غير مأهولة شرقي البلاد

 
 
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