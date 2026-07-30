وزارة الخارجية السعودية: نجدد تضامن السعودية مع الأردن في ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية

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الرئيس التنفيذي لشركة أديداس بشأن خطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لبيع حصة في كأس العالم: لسنا طرفا في هذا الأمر ولا أفهم حتى الآن بشكل كامل ماهية المقترح لذلك لست مؤهلا للتعليق عليه