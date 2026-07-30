السفير الأميركي لدى النيتو لفوكس نيوز: الولايات المتحدة تراقب أي محاولات لنقل أسلحة من روسيا أو الصين لإيران

وسائل إعلام رسمية: مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري في هجوم أميركي على إيران

وسائل إعلام رسمية: مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري في هجوم أميركي على إيران

الرئيس التنفيذي لشركة أديداس بشأن خطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لبيع حصة في كأس العالم: لسنا طرفا في هذا الأمر ولا أفهم حتى الآن بشكل كامل ماهية المقترح لذلك لست مؤهلا للتعليق عليه