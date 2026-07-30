الوكالة الوطنية للاعلام: طائرات مسيرة واستطلاعية اسرائيلية تحلق على منخفض في اجواء صور في منطقة جل البحر ومخيمي البص والبرج الشمالي وصولا لاجواء الشبريحا القاسمية شمال صور

متحدث باسم المفوضية الأوروبية: في هذه المرحلة تتابع المفوضية الوضع المتعلق بخطة الفيفا عن كثب

متحدث باسم المفوضية الأوروبية: في هذه المرحلة تتابع المفوضية الوضع المتعلق بخطة الفيفا عن كثب

الخارجية القطرية: نجدد تضامن قطر مع الأردن والكويت ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما