وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم لشركة ماهان للطيران

رئيس الوزراء المصري يقول إن مصر وفرت بدائل لتغطية احتياجاتها من الطاقة بعد الهجوم على ناقلة غاز

رئيس الوزراء المصري يقول إن مصر وفرت بدائل لتغطية احتياجاتها من الطاقة بعد الهجوم على ناقلة غاز

الخارجية القطرية: نؤكد تضامن قطر مع مصر ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها