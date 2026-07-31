الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إعلام إيرانيّ: الجيش استهدف منشآت عسكرية أميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة

آخر الأخبار
2026-07-31 | 00:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إعلام إيرانيّ: الجيش استهدف منشآت عسكرية أميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إعلام إيرانيّ: الجيش استهدف منشآت عسكرية أميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إيرانيّ:

الجيش

استهدف

منشآت

عسكرية

أميركية

قاعدة

الجابر

الجوية

الكويت

باستخدام

طائرات

مسيرة

LBCI التالي
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
فاينانشال تايمز نقلًا عن الرئيس الأميركيّ: غير متأكد مما إذا كنت سأسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:40

فنلندا تعلن تأييد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بسبب أزمة سبتة

LBCI
أخبار لبنان
06:40

جعجع طالب الرئيس بري بعقد جلسة إقرار قانون العفو في أسرع وقت بعد اتفاق أكثرية النواب السنّة

LBCI
أخبار دولية
06:31

فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا في ظل تدفق المهاجرين الى سبتة

LBCI
أخبار دولية
06:22

مصدران لرويترز: روسيا تستورد شحنة بنزين من المغرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:40

فنلندا تعلن تأييد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بسبب أزمة سبتة

LBCI
أخبار دولية
06:22

مصدران لرويترز: روسيا تستورد شحنة بنزين من المغرب

LBCI
أخبار لبنان
06:15

سلام يترأس اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية جنوباً وتسريع عودة الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
06:12

بري: تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي مدانة ولا يجب السكوت عنها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-30

باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي

LBCI
خبر عاجل
2026-04-19

رويترز: إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…

LBCI
أخبار دولية
13:11

التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط

LBCI
أخبار دولية
13:10

إسرائيل تلوّح بتصعيد في لبنان ونتنياهو يبحث خيارات الرد من واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

العراق تلبنن: دولة واحدة أم دول داخل الدولة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

زيارة الرئيس عون الى تركيا... هذه تفاصيل محادثاته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
اقتصاد
02:28

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
11:44

عون من أنقرة: متمسكون باستعادة سيادة الدولة... وأردوغان: لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من استقرار المنطقة

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
12:30

قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا موضوعية للرد على مسيرة حزب الله... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More