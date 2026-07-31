أ.ف.ب: قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصاً خلال مواجهات قرب الحدود مع جيب سبتة الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني: ما وقع البارحة في سبتة هجوم ضد السيادة الوطنية وسنستخدم كل إمكانيات الدولة للدفاع عنها

رئيس الوزراء الإسباني: ما وقع البارحة في سبتة هجوم ضد السيادة الوطنية وسنستخدم كل إمكانيات الدولة للدفاع عنها

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي المسير في أجواء مدينة بيروت وصولا الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض جدا منذ صباح اليوم