مسعفون في غزة: مقتل فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع

ترامب: ما يحدث في إسبانيا مرعب وقد يحصل معنا الأمر نفسه إذا تولى الطرف الخطأ السلطة

ترامب: ما يحدث في إسبانيا مرعب وقد يحصل معنا الأمر نفسه إذا تولى الطرف الخطأ السلطة

وثيقة اطلعت عليها رويترز: الفيفا يدرس تأثير زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبا