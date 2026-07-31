الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية 3% إلى 57.17 دولار للأونصة
آخر الأخبار
2026-07-31 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية 3% إلى 57.17 دولار للأونصة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تتراجع
المعاملات
الفورية
57.17
دولار
للأونصة
التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت
ترامب: ما يحدث في إسبانيا مرعب وقد يحصل معنا الأمر نفسه إذا تولى الطرف الخطأ السلطة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:57
روبيو: حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي
آخر الأخبار
11:57
روبيو: حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي
0
آخر الأخبار
11:57
روبيو: المحكمة الجنائية الدولية منظمة غير شرعية
آخر الأخبار
11:57
روبيو: المحكمة الجنائية الدولية منظمة غير شرعية
0
آخر الأخبار
11:37
ترامب: لا اتهم إيران في الهجوم إلكتروني في مينيسوتا
آخر الأخبار
11:37
ترامب: لا اتهم إيران في الهجوم إلكتروني في مينيسوتا
0
أخبار لبنان
11:34
مخزومي: التقيت والسعيدي وزير الطاقة وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت
أخبار لبنان
11:34
مخزومي: التقيت والسعيدي وزير الطاقة وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:57
روبيو: حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي
آخر الأخبار
11:57
روبيو: حققنا نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي
0
آخر الأخبار
11:57
روبيو: المحكمة الجنائية الدولية منظمة غير شرعية
آخر الأخبار
11:57
روبيو: المحكمة الجنائية الدولية منظمة غير شرعية
0
آخر الأخبار
11:37
ترامب: لا اتهم إيران في الهجوم إلكتروني في مينيسوتا
آخر الأخبار
11:37
ترامب: لا اتهم إيران في الهجوم إلكتروني في مينيسوتا
0
أخبار لبنان
11:34
رئيس الجمهورية عرض مع لاوندس مكافحة الفساد وضبط التجاوزات في الإدارات والمؤسسات العامة
أخبار لبنان
11:34
رئيس الجمهورية عرض مع لاوندس مكافحة الفساد وضبط التجاوزات في الإدارات والمؤسسات العامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-30
التحكم المروري: 6 جرحى في 6 حوادث سير خلال لـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
2026-05-30
التحكم المروري: 6 جرحى في 6 حوادث سير خلال لـ24 ساعة الماضية
0
أخبار لبنان
2026-04-07
الهيئات الإقتصادية في إجتماع مع وزير الإقتصاد: بحثٌ في إجراءات إضافية لتعزيز صمود المؤسسات الخاصة
أخبار لبنان
2026-04-07
الهيئات الإقتصادية في إجتماع مع وزير الإقتصاد: بحثٌ في إجراءات إضافية لتعزيز صمود المؤسسات الخاصة
0
حال الطقس
2026-07-12
الجيش يوقف شخصين في زحلة وبعلبك ويضبط مخدرات وأسلحة وسيارة مسروقة
حال الطقس
2026-07-12
الجيش يوقف شخصين في زحلة وبعلبك ويضبط مخدرات وأسلحة وسيارة مسروقة
0
أخبار لبنان
2026-07-27
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيلية - لبنانية في روما بين 4 و6 آب لبحث توسيع "المناطق التجريبية"
أخبار لبنان
2026-07-27
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيلية - لبنانية في روما بين 4 و6 آب لبحث توسيع "المناطق التجريبية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:41
مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)
عالم الطبخ
10:41
مأكولات مناسبة لأعياد ميلاد الأطفال... إليكم طريقة تحضير الميني برغر وموزاريللا ستيكس وغيرها (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:55
وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027
أخبار لبنان
05:55
وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027
0
أخبار دولية
04:21
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
أخبار دولية
04:21
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
0
أخبار دولية
00:09
مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة
أخبار دولية
00:09
مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على مسألة سلاح الحركة وانسحاب إسرائيليّ تدريجيّ من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من Shark Tank إلى أرض الواقع ... تعرفوا على معمل ومزرعة LOOP
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
طوابع بريدية تحيي مئوية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اتفقوا على حماية لبنان فتباينت مواقفهم…
0
أخبار دولية
13:11
التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط
أخبار دولية
13:11
التصعيد في الشرق الأوسط يشعل أسعار النفط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
فنّ
07:27
الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"
2
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
أخبار لبنان
05:04
وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة
3
اقتصاد
02:28
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:28
إرتفاع في أسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
5
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
6
أخبار دولية
00:26
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
أخبار دولية
00:26
ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح
7
أخبار لبنان
12:30
قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء
أخبار لبنان
12:30
قائد الجيش متفقدًا وحدات عسكرية منتشرة في بيروت ومحيطها: التحديات أمامنا كبيرة ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء
8
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
أخبار لبنان
09:08
"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More